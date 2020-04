Unicode 14 repoussé de six mois, en septembre 2021

Les dernières versions majeures d’Unicode étaient depuis plusieurs années publiées en début d’année (souvent en février/mars).

L’équipe en charge du projet a par contre annoncé que l’année 2021 serait différente : Unicode 14.0 est officiellement et dès à présent décalé de six mois (de mars à septembre).

En cause, la pandémie de Covid-19 : « Dans les circonstances actuelles, nous avons entendu dire que nos contributeurs avaient beaucoup à faire et avons décidé qu'il était dans l'intérêt de nos bénévoles et des organisations qui dépendent de la norme de repousser notre date de sortie ».