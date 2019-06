Une Tesla Model S prend feu en Belgique pendant qu'elle était en train de charger

Il y a quelques semaines, des voitures Tesla étaient déjà parties en fumée en Asie. Ce week-end, rebelote en Belgique, à Anvers plus précisément. HLN explique que le conducteur avait garé et branché sa Model S sur un Superchargeur et, quand il est revenu, elle était en feu.

Sur place, les pompiers ont éteint l'incendie et plongé la voiture dans un conteneur rempli d'eau : « À cause de l'énergie résiduelle dans les batteries, l'incendie peut reprendre même si le feu est complètement éteint », explique le capitaine des pompiers d'Anvers.

Pour rappel, lors du dernier incendie remonté dans la presse, le fabricant avait annoncé qu'une mise à jour allait être déployée « par prudence » afin de « mieux protéger la batterie et d'améliorer sa longévité ».