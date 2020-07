Une série Fallout sera produite par Amazon Studios, par les créateurs de Westworld

La célèbre série de jeux Fallout aura sa série. Le studio Bethesda l’a confirmé hier. Elle sera produite par Amazon Studios et sera donc réservée à l’offre Prime.

Fallout raconte toujours la survie d’un personnage émergeant d’un Abri après un holocauste nucléaire. Ces Abris, construits par la société Vault-Tec, ont tous une histoire et un objectif précis. Dans Fallout 4 par exemple, les habitants de l’abri étaient cryogénisés. Dans l’actuel Fallout 76, les habitants étaient censés représenter l’élite de la nation.

Aucun détail n’a été donné sur le contenu de la série. Elle pourrait s’inspirer de l’un des jeux – chercher une puce d’eau ? Trouver un jardin d’Eden en kit ? – ou partir sur une histoire entièrement nouvelle.

On sait en revanche qui sera aux commandes : Jonathan Nolan et Lisa Joy. Le premier, frère de Christopher Nolan, a co-écrit bon nombre des films de ce dernier, dont Memento, Le Prestige et Interstellar. Il est le créateur de la série Person of Interest. Avec Lisa Joy (également sa femme), ils sont les créateurs, producteurs et réalisateurs de Westworld.

Sans doute de quoi rassurer un peu les fans.