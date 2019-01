Une première fournée de 80 nouveaux jeux autorisés en Chine, aucun de Tencent

Ce nom vous rappelle quelque chose ? C'est normal, nous avons parlé de lui mi-septembre : il sera le premier touriste de l'espace emmené par SpaceX pour faire le tour de la Lune.

Dans un message publié le 5 décembre, il promet de donner 100 millions de yens (un peu plus de 800 000 euros) à 100 personnes (1 million de yens chacune a priori). Comme le veut la formule : « Pour participer, tout ce que vous avez à faire est de me suivre et de RT ce message ». Le concours est ouvert jusqu'au 7 janvier.

Il n'en fallait pas plus pour enflammer l'oiseau bleu. Deux jours plus tard, le milliardaire japonais et collectionneur d'art a gagné 4 millions d'abonnés et son message a déjà été retweeté plus de 4,1 millions de fois. Il comptabilise également plus de 1 million de de j'aime.