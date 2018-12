Une première bande-annonce pour Men in Black International

Il s'agit d'un spin-off de la trilogie originale, sans Will Smith et Tommy Lee Jones. Cette fois-ci, Chris Hemsworth, Tessa Thompson et Liam Neeson sont au casting.

L'histoire se déroule à Londres, dans une des sections internationales du MIB. Les agents H et M vont évidemment devoir essayer de sauver le monde, mais aussi faire face à une taupe au sein de l'organisation. Bien évidemment, les armes déjantées, extra-terrestres susceptibles et gags potaches seront de retour.

Le film sortira le 12 juin au cinéma.