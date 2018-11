Une première bande-annonce pour le remake du Roi Lion par Jon Favreau

25 ans après le premier film d'animation sur le roi de la savane, Disney revient avec une nouvelle version de cette histoire inspirée du Roi Léo d'Osamu Tezuka.

La bande-annonce revisite la mythique scène de la présentation du nouveau-né au reste des animaux. Ce remake utilise des prises de vues réelles et la capture de mouvement afin de proposer des images les plus réalistes possible.

Jon Favreau, le réalisateur de la nouvelle version du Livre de la jungle sortie en 2016, est de nouveau aux commandes. Le « nouveau » Roi Lion sortira au cinéma le 17 juillet 2019.