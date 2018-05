Une pénurie de fibre menace le plan France THD

Après une fuite récente, l'éditeur a publié une bande-annonce et un site officiel pour la suite du jeu de tir d'id Software, démonstration technique du moteur idTech 5 en 2010. La suite est prévue sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Peu de détails sont connus pour le moment. Tout juste Bethesda promet-il un FPS en monde ouvert, comme il y en a tant ces derniers temps. La bande-annonce montre un univers bien plus coloré et délirant que celui du premier opus, entre Borderlands et Mad Max Fury Road. Borderlands 3 pourrait d'ailleurs arriver frontalement face au titre d'id Software, même si aucune date de sortie n'a été donnée pour les deux jeux.