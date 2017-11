Une option split view apparaît dans le canal développeur de Chrome OS

François Beaufort a découvert une nouvelle astuce pour le PixelBook de Google, qui pourrait arriver dans une prochaine version de l'OS de cette machine : l'écran partagé.

En effet, les flags de Chrome contiennent une nouvelle option dans le canal développeur nommée Split view in Tablet mode. Pour l'activer il suffit de taper l'URL suivante dans la barre d'adresse :

chrome://flags/#enable-tablet-splitview

Une fois cette fonctionnalité en place, un nouveau bouton apparaitra en bas à droite de l'écran, permettant de voir les différentes fenêtres actives et de passer de l'une à l'autre ou de les attribuer à une zone de l'écran, un peu comme sous Windows lorsqu'une fenêtre est déplacée contre un bord.

Pour le moment, impossible de savoir quand une telle option sera généralisée et si elle concernera l'ensemble des appareils sous Chrome OS. Certaines applications Android semblent encore ne pas la gérer et du travail sera encore nécessaire avant une diffusion dans le canal stable. Les semaines à venir devraient être l'occasion d'en savoir plus.