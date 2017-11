Une nouvelle application Facebook pour les créateurs de contenus

Apple vient de diffuser une nouvelle publicité pour l'iPad Pro où l'on voit une jeune fille utiliser le produit de la société pour discuter avec ses amis, travailler sur un texte, prendre des photos ou encore dessiner. Bref, la vie quoi.

Punchline de fin de cette petite vidéo d'à peine une minute, sous la forme d'une réponse effectuée à sa mère : « Que fais-tu avec ton ordinateur ? Mais c'est quoi un ordinateur ? ».

Le message est donc clair, Apple espère que les jeunes générations ne sauront pas ce qu'est cette « chose du passé », qui permet notamment d'effectuer une tâche complexe avec un outil étrange que l'on appelle « souris ». De leur côté, les adeptes des Mac apprécieront sans doute de se voir considérés comme des dinosaures.

On peut de notre côté espérer que les nouvelles générations auront tout de même un aperçu de ce que permettent des machines où l'on a une liberté sur les composants, le logiciel ou même à l'accès internet qui ne se limite pas à quelques plateformes et autres applications pensées pour un usage mobile et tactile téléchargées depuis un unique « store ».