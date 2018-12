Une mairie tenue d’ouvrir un espace à l’opposition sur Facebook, non sur Twitter

La semaine dernière, Qualcomm se félicitait de la décision d'un tribunal de la province de Fujian interdisant la vente des iPhone 6s (Plus), 7 (Plus), 8 (Plus) et X en Chine. Le dernier épisode d'une longue bataille entre les deux sociétés.

Dans un communiqué transmis à Reuters, Apple annonce qu'elle va mettre en ligne une mise à jour logicielle cette semaine : elle « s'occupera des fonctionnalités mineures des deux brevets en cause dans cette affaire ».

Pour Qualcomm, cela ne changerait rien : « Apple continue d'ignorer et de violer les ordres du tribunal de Fuzhou », indique la société dans un communiqué envoyé à nos confrères.