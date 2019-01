Une faille dans les URL de Google permet de tromper les résultats d’une recherche

À compter de la prochaine évolution majeure de Windows 10, le système réservera environ 7 Go d’espace de stockage pour les mises à jour, applications, fichiers temporaires et autres caches.

Cet espace réservé sera décompté directement par NTFS. L’utilisateur verra donc comme une ponction sur son disque dur ou SSD, même si l’espace n’est pas plein.

Selon Microsoft, la fonction va aider à la fiabilité du système en réunissant sous une seule égide différents fonctionnements qui aboutissent au même résultat. Ces mécaniques auront donc un espace dédié, utilisé en priorité quand elles en auront besoin, notamment les mises à jour du système.

Cet espace fonctionnera de concert avec Storage Sense qui en surveillera le contenu et l’utilisation. Les fichiers temporaires jugés comme inutiles en seront normalement purgés de manière automatique. Ce ménage peut être plus complet si une mise à jour réclame davantage d’espace.

Pour tester la fonction, il faut avoir au moins la préversion 18298 de la branche 19H1 (nom de code de la prochaine version majeure). Il faudra ensuite remplir une « quête » du hub de commentaires pour activer la fonction.

On notera tout de même que 7 Go peuvent représenter un problème pour les machines équipées de petits SSD. À voir dans le temps, car l’espace réservé est censé rassembler et maîtriser des données qui, d’ordinaire, se baladent un peu partout dans le système.