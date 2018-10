Une faille critique dans X.org, mais pas si sévère

WhatsApp va proposer dans le courant des prochaines semaines ses premiers packs de Stickers, s’alignant enfin sur la concurrence. Ces autocollants sont proposés depuis des années dans d’autres messageries, notamment Line (la première) et Telegram.

WhatsApp a beau être la messagerie la plus utilisée au monde (si on excepte Messenger) avec 1,5 milliard de personnes, elle est aussi celle qui évolue le plus lentement. Les fonctions n’y arrivent qu’au compte-goutte et son interface n’a jamais vraiment été remaniée depuis ses débuts.

Les premiers packs de Stickers seront sélectionnés par WhatsApp, soit dessinés par ses équipes, sont en partenariat avec des artistes. L’approche choisie pour enrichir ensuite la collection est plus originale et contraignante que la concurrence : sous forme d’applications tierces à récupérer depuis le Play Store ou l’App Store.

WhatsApp assure que cette méthode ne réclamera qu’un minimum de travail et très peu de code, afin que tout un chacun (ou presque) puisse proposer des packs. Des modèles seront même distribués. La publication sur les Stores réclame cependant un compte développeur idoine et l’utilisation des outils adaptés.

Il ne reste donc plus qu’à être patients pour voir ces premiers Stickers, en attendant que WhatsApp bouge dans d’autres domaines, dont l’interface. Un mode sombre est par exemple en préparation, mais on n’en sait pas plus.