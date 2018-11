Une boutique SFR à Orléans braquée, 40 000 euros de marchandises dérobées

Un reproche de plus en plus fréquent à l’endroit des projets libres, dont ceux fondés sur Node.js, est la forêt de dépendances plus ou moins solides sur lesquelles ils reposent. Certaines, pourtant considérées comme essentielles, sont maintenues par des particuliers sur leur temps libre, voire abandonnées.

C’était le cas d’event-stream pour Node.js, très utilisé. Pourtant, son concepteur dominictarr a cessé son développement depuis longtemps, ouvrant la porte à right9ctrl.

Il a repris le projet et immédiatement publié even-stream 3.3.6, vérolé avec « flatmap-stream 1.1 ». Problème : la bibliothèque est téléchargée jusqu’à 2,4 millions de fois par semaine, selon NPM Stat.

« Il m’a envoyé un email et dit qu’il voulait maintenir le module, donc je lui ai donné. Je n’obtiens rien en maintenant ce module, je ne l’utilise même plus, depuis des années », s’est défendu le créateur de l’outil, face à des pairs dubitatifs. Certains lui ont dit d’archiver son projet sur GitHub s’il n’était plus activement développé ; une précaution oubliée.

Le projet est resté sous le nom de dominictarr sur GitHub. Il ne peut être transféré officiellement à right9ctrl, qui avait déjà ouvert un dérivé (fork). Pourtant, le concepteur a perdu tous droits sur le projet sur npm, le système de distribution de modules de Node.js. Un utilisateur demande à revenir à la version 3.3.4, la dernière mouture sûre connue.

Le code masqué ne fonctionnerait qu’en présence de bibliothèques liées à Copay de Bitpay sur le même serveur. Copay permet de créer des portefeuilles de crypto-monnaies partagés. Le code malveillant inclus dans event-streamer tenterait donc de voler les bitcoins que contient Copay.

Selon NPM, la version 3.3.6 d’event-stream a disparu du dépôt, ne laissant que les moutures 3.3.5 et 4.x. Cette nouvelle branche a été publiée il y a deux mois par right9ctrl.

« La seconde mise à jour (commit) après [la version 3.3.6] retire l’injection et crée une nouvelle version majeure [4.x] pour nettoyer le dépôt GitHub de la présence de flatmap-stream, tout en conservant tous ceux utilisant la branche 3.x affectés », estime FallingSnow, qui a révélé le scandale sur GitHub.