Une bande-annonce pour Tenet (Christopher Nolan) diffusée dans Fortnite

Il y a un peu moins d’un mois, le rappeur Travis Scott était dans le jeu d’Epic Games pour un concert d’une dizaine de minutes, qui a réuni 27,7 millions de joueurs uniques sur trois jours.

Des chiffres qui ont visiblement donné des idées à Warner Bros. qui a décidé de diffuser la bande-annonce d’un de ses prochains films à gros budget – Tenet – dans Fortnite (la vidéo est aussi disponible sur YouTube). Pour rappel, un extrait de Star Wars épisode IX y avait déjà été diffusé en décembre.

Tenet est un film de Christopher Nolan (Trilogie The Dark Knight, Memento, Inception, Interstellar, Man of Steel…) avec John David Washington, Robert Pattinson et Elizabeth Debicki. L'action se déroule dans l'univers de l'espionnage international où le déroulement du temps est quelque chose de très relatif. Un peu comme lorsque l'on est en pleine partie ?

Pour le moment, la sortie dans les salles de cinéma est toujours programmée pour juillet de cette année.