Une bande-annonce pour la dernière saison de Jessica Jones

Maintenant que Bungie est séparé d’Activision, il semble que le studio ait décidé de réorienter complétement son titre. On sait désormais que la prochaine extension se nommera Shadowkeep sortira le 17 septembre et demandera aux joueurs de retourner sur la Lune pour plonger au cœur d’une mystérieuse citadelle ennemie.

Le jeu passera pour l’occasion en free-to-play et inclura l’ensemble du contenu publié pendant la première année, dont les éléments fondateurs (modes, activités et récompenses). Il sera renommé pour l’occasion Destiny 2: New Light. Cette gratuité touchera donc le jeu de base et sa première extension. Seront payants les contenus additionnels, comme le futur Shadowkeep. À la sortie de l'extension, le jeu sera proposé sur Steam.

Tout aussi important pour une partie des joueurs, les sauvegardes deviendront multiplateformes. Conséquence, il sera possible de commencer à jouer par exemple sur un PC et de continuer sur une Xbox One ou une PlayStation 4. Car oui, Sony a donné le feu vert.

Enfin, Bungie a annoncé la future compatibilité de son titre avec Stadia, l’offre de « cloud gaming » de Google.