Après l'avoir dévoilée par erreur fin mars, Google récidive et publie la date de lancement – 9 septembre – de sa tablette de 10" avec micro, caméra et Google Assistant, avant de se rétracter, comme l'indique Droid Life. Désormais, il est simplement indiqué qu'elle arrivera bientôt.

Cet été, la première barre de son connectée avec Google Assistant et Android TV a été annoncé par JBL (qui appartient à Harman et donc à Samsung) : la Link Bar. Vous pouvez ainsi profiter de l'interface et des fonctionnalités du système de Google sans avoir besoin d'un boîtier supplémentaire.

La Link Bar est vendue 399 euros.