Un site gouvernemental pour aider ceux qui ont du mal avec les outils numériques

Dans le Téléphone sonne de France Inter, Cédric O annonce le lancement de Solidarite-numerique.fr. « Plus de 1 200 médiateurs numériques ont répondu à l’appel, plus de 50 tutoriels pour vous former » a précisé le secrétaire d’État sur son compte Twitter.

« À peu près 13 millions de Français aujourd'hui, un Français sur cinq, [ne] se sent sans aucune capacité numérique - non pas qu'il n'a pas accès à Internet chez lui ou au travail - mais parce qu'il ne sait pas se servir d'Internet et qu'il ne sait pas faire les démarches de base comme se déclarer sur pôle emploi, déclarer ses impôts ».

L’idée est d’accompagner ces personnes, sachant qu’un numéro est également disponible (01 70 772 372).

Dans le lot, des aides pour les démarches en ligne, la téléconsultation de son médecin, les échanges avec ses proches, le télétravail ou faire ses courses en ligne.