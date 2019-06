Un sénateur veut que les personnes handicapées puissent voter par Internet

Il s'agit de l'un des premiers jeux développés par id Software au début des années 90. Dans ce nouvel épisode, vous devrez aider Billie et Billy à sauver le « Dadmiral » Keen dans la campagne solo. Un mode duo est également prévu.

Le jeu est développé par ZeniMax Online Studios et sera « bientôt » disponible, sans plus de détails. En attendant, une bande-annonce a été mise en ligne pour découvrir les mécaniques du jeu et les graphismes. Vous pouvez également vous préinscrire sur ce site.