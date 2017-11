Un sénateur s’empare de la question des loot boxes

Après avoir amélioré le rendu des photos dans Street View, le géant du Net s'attaque à son logiciel de cartographie et de navigation : Maps. Celui-ci propose désormais un design revu.

Suivant le service que vous utilisez (explorer les environs, conduire, utiliser des transports en commun, etc.) la carte s'adapte « afin de mieux mettre en évidence les informations les plus pertinentes dans chaque cas (pensez aux stations-service pour la navigation, aux gares pour le transport, etc.) ».

De nouvelles icônes et couleurs doivent également vous aider à mieux identifier les éléments importants : « Des lieux comme un café, une église, un musée ou un hôpital auront une couleur et une icône spécifiques, de sorte qu'il est facile de trouver ce type de destination sur la carte ».

La correspondance des codes couleur et la signification des icônes sont expliquées dans ce billet de blog. Cette nouvelle présentation sera progressivement déployée à l'ensemble des produits Google exploitant Maps au cours des prochaines semaines.

Dans un second temps, il en sera de même pour les partenaires du géant du Net exploitant les API de Google Maps.