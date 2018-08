Un rapport recommande l'IGN pour publier des données géographiques publiques

Une nouvelle version d’Opera permet, depuis une dizaine de jours, un peu plus de contrôle sur les pages visitées.

Opera améliore ainsi son panneau d’information quand on clique sur le nom du site à gauche de la barre d’adresse. Les autorisations demandées par le site y sont listées et peuvent être modifiées sans passer par les paramètres.

Ces derniers sont justement remaniés et divisés sections, censées mieux guider l’utilisateur. On en trouve quatre : Basique, Vie privée & Sécurité, Fonctions et Navigateur. La première s’ouvre par défaut et contient les réglages du fond d’écran, du bloqueur de publicités, la synchronisation ou encore le moteur de recherche.

Enfin – « surtout » diront certains – Opera 55 facilite l’installation des extensions conçues pour Chrome. En visitant le Web Store, les utilisateurs trouveront un bouton « Ajouter à Opera » pour chaque extension. Pratique si elle ne se trouve pas déjà dans la boutique d’Opera.