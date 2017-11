Un nouveau Mod pour les Moto Z... une imprimante Polaroid Insta-Share à 199,99 dollars

Oui, vous avez bien lu, Lenovo propose une imprimante venant se fixer sur le dos des smartphones Moto Z afin de le transformer en appareil photo instantané.

Le fabricant utilise du papier Polaroid ZINK Zero Ink de 5 x 7,6 cm. La capacité de chargement est de 10 feuilles, et l'imprimante embarque une batterie de 500 mAh capable d'imprimer 20 photos en une charge. Avec 20,4 mm d'épaisseur à ajouter au smartphone, l'ensemble n'est pas des plus discrets.

Polaroid Insta-Share Printer sera disponible cette semaine chez Verizon et arrivera dans les prochains mois dans le reste du monde, pour 199,99 dollars. Le prix des recharges n'est pas précisé.