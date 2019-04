Un nouveau kit éducatif chez Lego: le robot Spike Principal à 330 dollars

Chaque mois, l'agence nationale des fréquences met en ligne le bilan du déploiement de la 4G en se basant sur des données renvoyées par les opérateurs.

Orange arrive en tête avec 188 sites mis en services et 2 040 antennes activées toutes fréquences confondues. SFR est respectivement à 15 et 691, contre 85 et 926 pour Bouygues Telecom et enfin 89 sites pour 641 antennes pour Free Mobile.

Dans le détail, Orange a activé quasiment 1 000 antennes sur les 2,1 GHz, tandis que la majorité s'est fait dans la bande des 700 MHz pour Free Mobile. Le détail par opérateur et bandes de fréquences est disponible dans ce document.

Enfin, l'ANFR annonce avoir donné son feu vert à SFR pour deux nouvelles stations 5G expérimentales dans la bande des 3,5 GHz.