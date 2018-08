Un nouveau de watercooling CPU Hydro H100i PRO chez Corsair

C'est le 1er août que la société a décidé de communiquer sur l'arrivée prochaine de sa machine chez nous. Celle-ci promet 22 heures d'autonomie, grâce à sa puce Snapdragon 835, dont il faut attendre des performances assez limitées pour un PC sous Windows.

Avec 6 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage, un écran IPS (1080p), deux ports USB 3.0, un lecteur Nano SIM, du Wi-Fi 802.11ac (2x2, MU-MIMO) et une batterie de 52 Wh et 1,4 kg pour 316 x 221,6 x 14,9 mm, le tout est annoncé à 699 euros.

Un tarif pas tellement respecté au départ, mais qui a tendance à se stabiliser à un peu plus de 730 euros dans les premières boutiques qui proposent la machine. Reste à voir si un tel produit trouvera preneur, notamment chez les étudiants qui feront bientôt leur rentrée.