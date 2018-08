Un modem 5G (release 15) chez Samsung

Cet été, le coréen a lancé officiellement son nouveau vaisseau amiral : le Galaxy Note9, chargé de rebooster ses ventes de smartphones.

Il intègre une dalle Super AMOLED de 6,4" (2 960 x 1 440 pixels) avec SoC à huit cœurs (Exynos 9810 ou Snapdragon 845 suivant les cas) épaulé par 6 ou 8 Go de LPDDR4 et 128 ou 512 Go de stockage.

Une batterie de 4 000 mAh avec charge rapide, deux capteurs optiques à l'arrière (téléobjectif et grand-angle), une caméra de 8 Mpixels en façade, un stylet Bluetooth S Pen et Android 8.1 (Oreo) sont également présents, en plus de toute une panoplie d'autres fonctionnalités et services. Toutes les détails sont disponibles par ici.

Comptez 1 009 euros pour le Galaxy Note9 avec 6 de mémoire vive et 128 Go de stockage, contre 1 259 euros pour celle avec respectivement 8 et 512 Go.

Ce n'était pas tout. Une nouvelle montre connectée Galaxy Watch était également dans les cartons. Son écran circulaire Super AMOLED mesure 1,3" (360 x 360 pixels). Elle est bardée de capteurs, dont un cardiofréquencemètre. Tizen 4.0 est aux commandes, tandis que des applications compagnon pour Android et iOS sont proposées.

Elle est en précommande à partir de 309 euros et sera disponible dès le 7 septembre.

Lors de la conférence, une enceinte connectée Galaxy Home s'invitait dans la présentation. Il s'agissait surtout d'un teasing puisqu'on ne connait pas grand-chose de ses caractéristiques. Samsung mettait en avant la qualité audio (il faudra pour l'instant le croire sur parole) et le design… dont chacun est libre de penser ce qu'il veut.

Seule certitude, elle exploitera Bixby, l'assistant numérique maison. Ce dernier veut donc venir jouer sur les plates-bandes des Google Home (Google Assistant), Apple HomePod (Siri) et autres Amazon Echo (Alexa).

Enfin, des rumeurs de plus en plus insistantes reviennent sur le Galaxy X, un smartphone pliable que Samsung aurait dans les cartons. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment, si ce n'est qu'il pourrait être présenté durant le CES ou le MWC de l'année prochaine.