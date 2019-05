Un Minecraft en réalité augmentée pour bientôt ?

Conférence Build oblige, Microsoft a évoqué certaines nouveautés en préparation dans son nouvel Edge, résumées dans une vidéo. Par exemple, de nouveaux outils de sécurité et de vie privée, réunis au sein d’un tableau de bord.

Selon les retours des internautes, trop d’informations seraient à prendre en compte. On pourra donc régler les blocages selon trois niveaux : sans restriction, équilibré (par défaut) et strict. Ce dernier bloquera par exemple presque tous les traqueurs, au prix parfois de soucis de compatibilité avec les sites.

Les Collections permettront de mettre de côté des informations recueillies au fur et à mesure du surf sur le web. Texte, images et autres peuvent être envoyés dans la barre latérale, puis y être classés et partagés, exportés dans Word ou Excel. On pourra créer autant de collections que nécessaire.

Les outils pour développeurs sont également remaniés, mais les avantages cités par Microsoft sont pour beaucoup inhérents à l’utilisation de Chrome, comme la possibilité de déboguer aussi bien des sites web classiques que des PWA.

Plus important, la nouvelle WebView a fait une première apparition, permettant aux applications Win32 et UWP de s’y essayer. Pour rappel, ces dernières doivent utiliser Edge pour avoir droit de résider dans le Store.

Le nouvel Edge embarquera également un mode Internet Explorer pour les entreprises. Il se réfèrera à l’Enterprise Mode Site List pour basculer automatiquement dans le mode compatibilité. Microsoft promet que ce dernier sera complet et sans surprise.

Bien que Microsoft n’en parle pas dans son billet, une première démonstration d’Edge pour macOS a été réalisée sur scène. Le visuel était sans surprise : aucune différence fonctionnelle par rapport à la version Windows, ce qui était exactement le but recherché.

On ne sait pas encore quand la préversion sortira, mais elle serait pour « très bientôt ». Aucune nouvelle en revanche des moutures pour Windows 7 et 8.1, également prévues.