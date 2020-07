Un kit Lego Nintendo NES pour 230 euros, le pack Les Aventures de Mario à 60 euros

L'entreprise continue de lancer de nouveaux sets misant la corde nostalgique de certains. Cette fois-ci, la société s’adresse aux amateurs de rétrogaming avec la Nintendo Entertainment System.

L'adaptation de la console « regorge de détails réalistes, notamment une fente pour insérer la cartouche avec fonction de verrouillage et un contrôleur avec un câble de raccordement et une prise. La console est fournie avec un téléviseur rétro à construire, comprenant un personnage plat de Mario 8 bits qui défile sur l’écran », affirme le fabricant.

La télé en Lego dispose aussi d’une encoche sur le dessus pour accueillir le personnage Mario – qu’il faut acheter dans un autre kit, vendu 60 euros – « pour le faire réagir aux ennemis, aux obstacles et aux bonus qui apparaissent à l’écran ». Le personnage « est doté de capteurs de couleur et d’écrans LCD dans les yeux, la bouche et le ventre, qui lui permettent de réagir au mouvement en affichant instantanément plus de 100 réactions différentes. Il intègre également un haut-parleur qui émet des sons et des musiques emblématiques du jeu vidéo ».

Si le principe devrait séduire les fans de la NES, le prix pourrait les refroidir : 230 euros pour la console (71374) et 60 euros de plus pour le Pack de démarrage Les Aventures de Mario.