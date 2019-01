Un indicateur sur l’égalité hommes-femmes obligatoire sur le site des grandes entreprises

Une mise à jour de Google Maps, diffusée dans la journée sur Android et iOS, est censée apporter l’assistant vocal, d’abord promis pour l’été dernier. Le système permettra de contrôler l’itinéraire, de répondre à des SMS et de gérer la musique. La version Android sera compatible avec d’autres messageries, comme Facebook Messenger, Telegram et WhatsApp.

Le groupe promet aussi un mode « interpréteur » pour son assistant, avec traduction en temps réel des conversations. 27 langues sont prévues au lancement, d’abord dans les enceintes Google Home et l’écran Home Hub. Aucune date n’a été fournie.

Il dévoile aussi Google Assistant Connect, des outils spécifiques pour connecter un objet à un autre intégrant l’assistant. L’idée est d’exploiter les capacités d’un objet existant dans un autre, sans avoir à intégrer soi-même les outils de Google.

TechCrunch prend l’exemple d’un écran e-ink affichant la météo et le calendrier, obtenant les infos depuis une enceinte connectée. Amazon propose déjà un système similaire avec Alexa Connect Kit.

Sans autre appareil dans la pièce (donc sans accès aux capacités en ligne de Google), il pourra répondre à des requêtes simples, comme allumer ou éteindre une climatisation. Des détails sont promis dans l’année.