Un homme interpellé pour avoir harcelé téléphoniquement l’Élysée

Nouvelle mouture pour le navigateur de Microsoft sur iOS. Elle ajoute, comme bien d’autres mises à jour actuellement, les raccourcis Siri, ajoutés dans iOS 12 et permettant de déclencher des actions via l’assistant, et donc depuis l’écran verrouillé entre autres.

Pour Edge, c’est du pain béni, puisqu’il devient appelable à la voix. Une rapidité d’accès qui se déploie dans d’autres nouveautés, par exemple les « actions rapides » accessibles depuis un appui prolongé sur les boutons du bas.

Outre des performances décrites comme améliorées, Edge dispose maintenant d’un widget pour l’écran Aujourd’hui, avec accès aux actions rapides et sites les plus fréquentés.

Enfin, le navigateur propose désormais au démarrage de reprendre la session de navigation précédente ou d’en commencer une nouvelle.

Rappelons qu’Edge n’embarque pas sur iOS son propre moteur de rendu, Apple imposant l’utilisant des vues déportées Safari. Le navigateur reste intéressant pour les utilisateurs de Windows 10 se servant de leur compte Microsoft pour synchroniser leurs données, dont tout ce qui touche à l navigation.