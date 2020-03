Un fonds d'intervention pour lutter contre les menaces technologiques ès-Covid-19

« En temps de crise, les gens ont plus que jamais besoin d'accéder à l'information pour protéger leur santé, leur sécurité et leur liberté », écrit l'Open Technology Fund (OTF), le fonds créé par le département d'État américain pour défendre les libertés et les droits de l'homme sur Internet (voir Les USA luttent aussi contre la surveillance de masse).

Créé pour aider les ONG, militants, journalistes et autres défenseurs des droits de l'homme confrontés à défendre leurs libertés des attaques et entraves technologiques auxquels ils pourraient faire l'objet, il vient de lancer un Fonds d'intervention rapide pour les projets liés à la pandémie de COVID-19. Seront priorisées toutes les demandes d'intervention rapide liées à la pandémie et qui pourraient inclure :

Des solutions de contournement pour accéder aux informations bloquées sur la santé et la sécurité et pour répondre à la censure accrue liée au COVID-19

L'hébergement sécurisé pour les sites de santé et de sécurité

Conseils et assistance sur les meilleures pratiques de sécurité numérique lors du travail à domicile, y compris la mise à jour de ressources existantes

Recherche et documentation sur la censure des informations portant sur le COVID-19, la santé et la sécurité et/ou le recours croissant à des technologies de surveillance.

Dans sa dernière lettre d'information, l'OTF évoque à ce titre des blocages et restrictions d'accès à Internet en Inde et au Myanmar, des mesures de restriction visant la presse et les journalistes dans plusieurs pays du Moyen-Orient, en Thaïlande, Russie et en Afrique du Sud, ainsi que la machine de propagande et la « guerre de l'information » menées par la Chine en la matière.