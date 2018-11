Un espace en ligne pour signaler les problèmes commerciaux avec les plateformes

Ce produit est proposé sur la boutique Apple, mais ne sera disponible que dans le courant du mois, puisqu'il se destine principalement aux utilisateurs de macOS.

Il ne s'agit pas d'un boîtier à remplir, mais bien d'un ensemble prêt à l'usage basé sur la carte graphique d'AMD. Pour rappel, celle-ci est en général proposée aux alentours de 380 à 430 euros. Le surcoût est donc relativement élevé.

L'alimentation est un modèle de 400 watts, il sera possible de récupérer 85 watts via les connecteurs Thunderbolt 3. Ils sont au nombre de deux, accompagnés d'un DisplayPort 1.4, un HDMI 2.0 et quatre ports USB 3.1 Gen 1 (Type-A).