Un député LR réclame au ministère de la Culture le remboursement des droits collectés par la SACEM

Le député Julien Dive réclame du ministère de la Culture l’adoption d’une « mesure adaptative visant à rembourser, ou ne pas prélever le cas échéant, les mensualités de mars 2020 et vraisemblablement d'avril 2020 » au titre des droits collectés par la SACEM pour le compte de la SPRé.

Les professionnels de la restauration, de l'animation, des gérants de discothèques ou boîtes de nuit, des commerçants ou encore des associations doivent payer « chaque année, chaque mois » ces droits à la société de gestion collective.

Or, « depuis le 14 mars 2020, l'ensemble des professionnels (…) sont tous en inactivité en raison de la mesure de confinement pour lutter contre la propagation du covid-19 en France. Ces mêmes professionnels sont justement ceux amenés à verser ces droits à la SACEM qui représentent pour certains d'entre eux 200 euros, 400 euros, 500 euros ou plus par mois ».

Or, « en raison du confinement, ces professionnels n'ont donc pas diffusé de musique en fond sonore et pourtant, dans son département de l'Aisne, plusieurs d'entre eux l'ont alerté sur ce sentiment injuste de prélèvement alors même que la situation ne le justifie pas et alors même que leurs trésoreries sont exsangues à cause du contexte ».