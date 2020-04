Un député LFI propose de supprimer le pass culture pour allouer directement ces sommes au secteur

Le député Michel Larive (LFI) a une idée pour soutenir le secteur culturel : supprimer le Pass culture « au profit d'un fonds de soutien aux professionnels du secteur culturel, non concernés par les mesures d'aides gouvernementales pour lutter contre le coronavirus ». La mesure viendrait gonfler le plan d'urgence de 22 millions d'euros déjà annoncé par la rue de Valois.

Le Pass culture « a coûté 49 millions d'euros à l'État en 2019 et a profité davantage aux grands opérateurs de l'internet qu'aux acteurs de la culture. En cette période de confinement, les libraires et salles de spectacle étant fermés, ce sont bien les plateformes de streaming qui en profitent le plus ».

Le député suggère donc de se servir de ces sommes pour venir en aide aux professionnels du secteur culturel. « Les circonstances actuelles aggravent la situation déjà précaire des artistes-auteurs. Les aider rapidement est une nécessité absolue ».