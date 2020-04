Un député insiste pour que les noms des développeurs de StopCovid soient révélés

Le député et membre de la commission des lois Philippe Latombe revient sur les propos de Cédric O devant sa récente audition au Sénat. Le secrétaire d’État au numérique avait indiqué que plusieurs développeurs offraient leurs bons services, bénévolement, pour ce projet de suivi.

« C'est de leur part une initiative citoyenne que nous ne pouvons que louer puisqu'ils ont accepté de participer gracieusement à l'effort national de lutte contre la pandémie » commente Philippe Latombe. Toutefois, selon lui, « il est essentiel que le projet StopCovid soit élaboré dans la plus stricte transparence afin que, sujet sensible par excellence, il ne soit l'objet à plus ou moins longue échéance d'aucune controverse, d'où qu'elle vienne ».

Pourquoi ? « Il serait en effet facile à des esprits malveillants de considérer que des avantages ou engagements présents ou à venir aient pu être accordés en contrepartie de l'aide apportée ». Inversement, « il est aussi tout à fait naturel que les services rendus soient l'objet d'une reconnaissance officielle de la Nation à des citoyens méritants ».

Et celui-ci d’insister pour que Cédric O, « dans un souci d'éthique et de transparence », communique les noms des différents participants au projet.