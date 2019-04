Un dépôt GitHub où se plaignent des employés chinois serait bloqué par certains navigateurs en Chine

Warner Bros explique que ce « film se concentre sur l’histoire de l’ennemi juré de Batman et se présente comme un récit original et indépendant, inédit sur grand écran ». On y retrouve la jeunesse et la douce folie qui gagne Arthur Fleck avant qu'il ne devienne le Joker.

Jared Leto (Joker dans Suicide Squad) a été laissé de côté au profit de Joaquin Phoenix. On y retrouve également Dante Pereira-Olson qui incarne le jeune Bruce Wayne. Zazie Beetz et Robert De Niro sont également au casting.

Le film sortira le 9 octobre au cinéma