Un abonnement Visual Studio avec GitHub Entreprise, le SSO pour les comptes GitHub

Il était déjà possible de recevoir des fonds en quelques secondes sur un compte de la banque en ligne de Crédit Mutuel Arkéa depuis le début de l'année. On peut désormais en envoyer depuis les applications Android et iOS.

La brochure tarifaire n'a pas été mise à jour mais aucune tarification ne semble à l'ordre du jour pour le moment, comme chez Boursorama. Il faut par contre respecter un plafond plus faible que la procédure classique : 2000 euros par jour plutôt que 6 000 euros par opération.

Ce n'est pas la seule évolution technique récente de Fortuneo, qui vient d'intégrer Google Pay et Samsung Pay à son offre de paiement mobile.