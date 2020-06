Ubuntu vantera ses services au Virtual Open Source Summit européen de Microsoft

Nouvelle preuve du lien entre Canonical et Microsoft, décidément comme cul et chemise depuis deux ans. Le père d’Ubuntu sera ainsi présent à l’European Virtual Open Source Summit, qui se tiendra le 16 juin.

Canonical y vantera ses services Ubuntu on Azure, Cloud-init et des produits plus récents comme Ubuntu Pro for Azure (image spécifique contenant les services prémium de l’éditeur), la compatibilité avec Azure Arc où Ubuntu est déjà la distribution par défaut, l’intégration dans le sous-système Linux de Windows 10 ou encore MicroK8s.