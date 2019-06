Ubuntu Mate 19.10 abandonnera VLC pour GNOME MPV

Cette vidéo présente le méchant qu'elle devra affronter dans cette troisième saison. Il s'annonce particulièrement intelligent.

La voix off commence par affirmer : « Jessica Jones tu es une tricheuse ». Un peu plus tard, elle ajoute : « Jessica Jones n'est pas une héroïne et n'en sera jamais une ».

La série sera pour rappel disponible le 14 juin sur Netflix.