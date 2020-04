Ubuntu 20.04 : les bêtas disponibles

La nouvelle version de la distribution Linux est disponible en test depuis vendredi. Elle doit sortir officiellement le 25 avril, si aucun problème sérieux n’est trouvé d’ici là. Elle remplacera la 18.04 comme LTS, avec un support courant jusqu’en 2025.

Les améliorations sont d’abord d’ordre esthétique, avec un nouvel écran de démarrage, un thème Yaru modernisé, une bascule automatique entre thèmes clair et sombre, l’intégration de GNOME 3.36 (révisions graphiques, meilleures performances, support des couleurs 10 bits, etc.) et bien sûr l’éternel nouveau fond d’écran.

Parmi les autres composants, on note le rafraichissement complet de la chaine d’outils pour les développeurs : glibc 2.31, OpenJDK 11, rustc 1.41, GCC 9.3, Python 3.8.2, ruby 2.7.0, php 7.4, perl 5.30 ou encore golang 1.13.

À plus haut niveau, on trouve Firefox 74, Thunderbird 68.6.0, LibreOffice 6.4, PulseAudio 14 (préversion pour l’instant), BlueZ ou encore la version 20.0 de la pile OpenGL Mesa.

Attention cependant, car Ubuntu 20.04 n'est disponible que pour les machines 64 bits. Les actuels utilisateurs de la 18.04 ne pourront donc pas faire de mise à jour si leur (très ancien) processeur ne gère que le 32 bits.

Nous reviendrons prochainement dans un article plus complet sur les nouveautés de cette nouvelle mouture.