Ubuntu 19.04 disponible aujourd'hui, attention à la précipitation

L'ouverture de boutiques de la marque en région parisienne puis à Lyon ne lui fait pas oublier l'importance d'une bonne distribution dans l'ensemble du pays pour convaincre les acheteurs.

Ainsi, le chinois s'associe au groupe Fnac Darty, qui propose en priorité le MI Electric Scooter Pro « en précommande à partir du 17 avril 16h et en exclusivité dans les enseignes du groupe au cours du mois de mai pendant quatre semaines ».

Pour le smartphone Mi 9 SE, ce sera plus limité puisqu'il est question d'une exclusivité de deux semaines « à partir du 17 avril dans l'ensemble des magasins Fnac et Darty et sur leurs sites web ».