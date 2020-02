Ubuntu 18.04.4 est là, avec support du Wi-Fi 6

Une nouvelle « point release » de la dernière version LTS (support de longue durée) est disponible, apportant son lot de mises à jour. L'architecture PowerPC 32 bits n'est plus supportée.

Outre l'utilisation d'un noyau Linux 5.3, Ubuntu 18.04.4 gère de nouvelles puces AMD et Intel à partie graphique intégrée, propose une gestion de la queue réseau devant être plus efficace, etc.

On note également l'arrivée du support préliminaire du Wi-Fi 6 (802.11ax). Le détail des produits concernés n'est pas donné, nous effectuerons donc quelques tests sous peu.

OpenSSL passe en version 1.1.1 LTS, alors qu'OpenJDK 11 est désormais présent par défaut. Tous les détails sont disponibles par ici et par là.