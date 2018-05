Ubuntu : des malwares cachés dans des snaps sur la boutique

Le fabricant vient d'annoncer toute une panoplie de nouveaux produits, allant des ordinateurs portables aux écrans incurvés, en passant par les machines de bureau.

Dans la série des HP Elite 1000, il est notamment question du EliteBook x360 1030 G3 présenté comme le portable convertible pour les professionnels « le plus petit au monde » avec 15,8 mm d'épaisseur et 1,25 kg. Il propose de la 4G jusqu'à 450 Mb/s, 18 heures d'autonomie et dispose d'un stylet. En cas d'oublie de ce dernier, le portable peut prévenir l'utilisateur. Il sera disponible en juin à partir de 1 449 dollars.

L'Elite x2 1013 G3 est un modèle de 13 pouces dans un châssis de 12 pouces, lui aussi « le plus petit au monde » dans sa catégorie, selon le fabricant : les portables avec écran détachable pour les pros. Là encore, la 4G jusqu'à 450 Mb/s est présente. Comptez 1 499 dollars minimum.

Vient ensuite le HP EliteBook 1050 G1 avec GeForce GTX 1050 et jusqu'à 4 To de SSD (1 899 dollars), le HP EliteOne 1000 AiO G2 de 34 pouces (incurvé) avec carte graphique dédiée (1 279 dollars) et l'EliteDisplay S14 de 14 pouces avec un port USB Type-C (219 dollars).

Dans la gamme Envy, nous retrouvons les portables Envy 13 (999,99 dollars) et 17 (1 049,99 dollars) avec Core de 8ème génération et une NVIDIA MX150 en option. Le premier dispose en plus d'un lecteur d'empreintes digitales. L'Envy x360 13 (759,99 dollars) est une machine hybride avec un processeur AMD Ryzen avec Radeon Vega intégrée. La version 15 du x360 propose pour sa part un CPU Intel (869,99 dollars) ou AMD (749,99 dollars) suivant les cas, avec écran 4K UHD en option.

Pour les amateurs de grand écran, le Envy Curved AiO 34 est une machine tout-en-un de 34 pouces (incurvé) avec Alexa. Enfin, les machines de bureau Desktop peuvent profiter d'un Core de 8ème génération avec une GeForce GTX 1080 et des solutions Intel Optane en option (à partir de 799,99 dollars).

Les Envy seront disponibles dans le courant du mois de mai, tandis qu'il faudra généralement attendre juin ou juillet pour les Elite.