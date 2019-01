Ubisoft vendra The Division 2 sur l'Epic Store et lâche Steam

La guerre des plateformes de vente de jeu aura bien lieu. Ubisoft a surpris son monde hier en annonçant que son prochain jeu phare, The Division 2 ne sera pas distribué via Steam, ni via Origin, mais uniquement via l'Epic Games Store, en plus du traditionnel Uplay.

L'éditeur français a sans doute été séduit par la politique commerciale plus intéressante d'Epic, qui ne ponctionne que 12 % des revenus générés sur sa plateforme, contre 20 à 30 % sur Steam. Selon GamesIndustry, Epic planche actuellement sur l'intégration de uPlay à sa plateforme.

Le partenariat entre les deux éditeurs ne devrait d'ailleurs pas se limiter à ce seul titre, puisque d'autres titres devraient également arriver sur l'Epic Games Store courant 2019. Si vous avez précommandé le jeu sur une autre plateforme (Steam ou Origin), celle-ci sera tout de même honorée, précise Ubisoft. Nul besoin de l'annuler pour basculer sur la plateforme d'Epic donc, à moins que vous y teniez.