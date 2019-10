Ubisoft revoit très fortement à la baisse ses objectifs et décale la sortie de trois jeux

L’annonce avait suscité l’intérêt. Et pour cause : les Ghost in the Shell ont de très nombreux fans, le manga de Shirow Masamune étant devenu particulièrement célèbre après l’arrivée du premier film sur les aventures du major Kusanagi.

On la retrouvera l’année prochaine dans la série Ghost in the Shell: SAC_2045, SAC signifiant bien sûr « Stand Alone Complex », en référence à la série du même nom. Elle est justement pilotée par Kenji Kamiyama (réalisateur de SAC) et Shinji Aramaki (réalisateur d’Appleseed, tirée également d’un manga de Masamune).

Mais le premier trailer, très court, a de quoi surprendre. Il ne correspond pas visuellement à la première image qui en avait été donnée par Netflix : il est en 3DCG, que beaucoup connaissent sous le nom de « cell shading ». En clair, de l’animation 3D imitant le dessin animé.

Ce qui donne à l’ensemble un look « enfantin » qui pourrait bien déplaire aux fans de la première heure, marqués le style froid et les couleurs délavées des deux films. Stand Alone Complex avait pourtant déjà amorcé un virage.