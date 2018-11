Ubisoft retravaille le mode « Kids » de Just Dance 2019 après des plaintes de parents

Grinding Gear Games vient d'annoncer que Path of Exile, sorti sur PC en 2013 et porté sur Xbox One en août 2017, allait enfin être proposé sur PlayStation 4 à compter du mois prochain. Une bonne nouvelle pour les amateurs de hack n' slash sur consoles qui se seraient lassés de Diablo III.

Path of Exile repose sur un modèle free-to-play où les micro-transactions ne se résument qu'à des améliorations de confort (comme des coffres plus grands) ou purement cosmétiques. Comme Diablo III, il dispose de l'équivalent d'un mode « saisons », à la différence que chacune des saisons amène des modifications en termes de gameplay. Il ne reste désormais plus qu'à espérer un portage sur Switch pour en profiter dans les transports en commun.