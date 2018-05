UberAir : nouvel accord avec la NASA, des indications sur les tarifs du taxi volant

Le fabricant explique que son encombrement correspond à peu près à celui d'un NAS avec 5 emplacements de 3,5 pouces, mais qu'il embarque en plus quatre baies de 2,5 pouces.

Ces derniers permettent par exemple d'installer des SSD où seront stockées les informations accédées le plus souvent grâce à la technologie Qtier du QTS.

Le NAS est animé par une puce AMD G-Series (2e génération) GX-420MC avec quatre cœurs, épaulée par 2 ou 8 Go de DDR3L (16 Go maximum via deux emplacements). Deux ports réseau sont de la partie, dont un 10 Gb/s (également compatible 2,5 et 5 Gb/s), ainsi que deux USB 3.0 et deux USB 2.0. Toutes les caractéristiques techniques sont disponibles par ici.

Le fabricant annonce une disponibilité immédiate, mais sans donner d'indication sur son tarif.