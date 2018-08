UberAir : cinq pays (dont la France) en lice pour accueillir le taxi volant

À l'instar de ce qui existe déjà sur l'App Store (iOS) et le Play Store (Android), il s'agit d'indiquer que le jeu permet d’acquérir des biens virtuels avec de l’argent réel.

Selon le Sell (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), ce nouveau pictogramme devrait arriver d'ici la fin de l'année sur les boîtes des jeux vidéo vendus en magasins et sur les principales plateformes en ligne.

Cette nouvelle signalétique « achats intégrés » rejoint donc le niveau d'âge (3, 7, 12, 16 et 18 ans) et les autres descripteurs de contenu : langage grossier, discrimination, drogues, peur, jeux de hasard, sexe et violence.