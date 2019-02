Uber et Cabify suspendent leurs activités à Barcelone

Deux semaines après l'annonce de Troy Hunt de Collection #1 (772 millions d'email et 22 millions de mots de passe sur MEGA), Wired a trouvé encore mieux. Voici donc Collections #2–5.

De 87 Go, le poids des fichiers passe à 845 Go avec pas moins de 25 milliards d'enregistrements. Dans le lot, 2,2 milliards d'identifiants uniques et mots de passe sont répertoriés.

Là encore, il s'agit principalement de réunir au même endroit les fuites de données des dernières années. D'ailleurs, 661 millions des enregistrements de la Collections #2–5 se trouvaient déjà dans Collection #1.

Même si les données sont vieilles, les pirates peuvent essayer d'utiliser les identifiants et mots de passe sur plusieurs sites. Si l'internaute les a réutilisés, il peut ainsi accéder à d'autres services.

Have I been Pwned ne s'est pas encore mis à jour avec cette Collections #2–5, contrairement au HPI Identity Leak Checker, l'institut allemand des technologies de l’information de l’Université de Potsdam (Allemagne).