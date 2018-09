Uber : une amende de 148 millions de dollars, pas de class action aux États-Unis

C'est la cinquième édition de cette compétition, regroupant des chercheurs du monde entier. Ils passent sur scène et ont trois minutes pour présenter en français et le plus simplement possible leur thèse.

18 candidats (et autant de pays) s'affronteront pour cette finale, dont un Français : Philippe Le Bouteiller. Doctorant au sein de la communauté Université Grenoble Alpes à l'Institut des sciences de la Terre, il exposera son sujet : « Approche eulérienne de l'équation de Hamilton-Jacobi par une méthode Galerkin discontinue en milieu hétérogène anisotrope. Application à l'imagerie sismique ».

Inutile de vous déplacer dans l'auditoire Erna Hamburger à l'Université de Lausanne (UNIL), l'événement affiche déjà complet. Il sera par contre retransmis en direct sur la page Facebook et sur site web de l’UNIL.