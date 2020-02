Twitter verse la fonction Cacher les réponses à son API pour les développeurs

La fonction a fait du bruit lors de son arrivée. Elle permet à un utilisateur de cacher des réponses à ses tweets. Bien que conçue initialement pour masquer les trolls et garder des conversations à peu près saines, elle n’est pas exempte de défauts.

Elle n’est d’abord pas automatique et nécessite donc un suivi pour l’activer manuellement sur les réponses qui dérapent. L’opération n’est pas non plus absolue, puisqu’il suffit de cliquer sur « Voir cette réponse » pour en afficher le contenu. Enfin – et surtout – la fonction peut déborder sur des cas de remises en cause légitimes, contestations, dénonciations de violence, etc.

Twitter reste cependant sur sa trajectoire et vient d’ajouter la fonction à son API, que les développeurs peuvent utiliser pour intégrer l’outil à leurs propres solutions, en plus d’une compatibilité pour les applications tierces.

Les développeurs intéressés devront s’enregistrer sur la page Twitter Developer Labs.