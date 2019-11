Twitter va commencer à supprimer les comptes inactifs, quid des personnes décédées ?

Le réseau social envoie des emails aux personnes concernées pour les prévenir que leurs comptes inactifs seront supprimés et les identifiants de nouveau proposés aux nouveaux utilisateurs. Pour garder son compte, il suffit de s'y connecter, pas besoin de publier un tweet.

« Nous avons lancé une campagne de sensibilisation auprès de nombreux comptes qui ne se sont pas connectés à Twitter depuis plus de six mois », explique la société à The Verge. Selon le porte-parole, la purge « s'étalera sur plusieurs mois, pas en un seul jour ».

Cette suppression soulève des questions concernant les comptes de personnes décédées, qui pourraient ainsi disparaître du jour au lendemain. « Nous n'avons actuellement pas de moyen de commémorer un compte Twitter [...] mais l'équipe y réfléchit », indique le réseau social, sans donner plus de détail. Pour rappel, Facebook propose des comptes de commémoration, avec une section hommage depuis quelques mois.

La question se pose également pour des personnes n'étant pas en capacité d'accéder à leur compte, par exemple si elles sont dans le coma pendant plusieurs mois. Cependant, « si vous avez configuré un bot ou un autre compte secondaire, vous devez être en sécurité tant qu'il reste actif », indiquent nos confrères.